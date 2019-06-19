  • BIST 94.097
  • Altın 252,932
  • Dolar 5,8502
  • Euro 6,5516
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Facebook kendi kripto parasını piyasaya sürecek

Facebook, 2020 yılında “Libra” adlı yeni bir kripto para biriminin piyasaya sürülmesinin planlandığını bildirdi.
Facebook kendi kripto parasını piyasaya sürecek

Sosyal paylaşım platformu Facebook, gelecek yıl (2020) yeni bir kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu.

Facebook’tan yapılan açıklamada 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para biriminin “Libra” olarak adlandırılacağı, Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da destekleneceği belirtildi.

Açıklamada Facebook’un kripto para birimine ilaveten “Calibra” adı verilen bir dijital cüzdanın oluşturacağı, platformun kullanıcılarının kendi aralarında mesajlaşır gibi “Libra” transferi yapabileceği kaydedildi.

Facebook açıklamasında, “Dünyanın pek çok yerindeki insan en basit seviyedeki finansal hizmetlere erişemiyor. Dünyada yetişkinliklerin neredeyse yarısının banka hesabı bulunmuyor. Gelişen ülkelerde ve kadınlar arasında bu oran daha da kötü. Gelişen piyasalardaki küçük işletmelerin yaklaşık yüzde 70’inin krediye erişimi yok. “ değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada Facebook kullanıcılarının sunulacak yeni hizmetle tasarruf, harcama ve para transferi yapabilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Facebook açıklamasında kripto para biriminin ve dijital cüzdanın Facebook Messenger, WhatsApp ya da “Calibra”nın kendi cep telefonu yazılımı üzerinden kullanılmasının mümkün olacağı hatırlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Huawei geri adımı18 Haziran 2019 Salı 10:24
  • Nisan ayı sanayi üretimi açıklandı18 Haziran 2019 Salı 10:11
  • İşte Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı17 Haziran 2019 Pazartesi 14:57
  • Konut satışları yüzde 31,3 azaldı17 Haziran 2019 Pazartesi 14:31
  • Merkez Bankası'ndan flaş hamle17 Haziran 2019 Pazartesi 13:23
  • Merkez Bankası'ndan flaş hamle!17 Haziran 2019 Pazartesi 12:56
  • Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı17 Haziran 2019 Pazartesi 10:05
  • Resmen açıklandı: O vergiyi ödemeyecekler17 Haziran 2019 Pazartesi 09:27
  • Vietnam'ın ilk yerli otomobili Fadıl bugün satışa çıkıyor17 Haziran 2019 Pazartesi 07:36
  • Turist sayısı 400 bine çıkınca Çince'ye ilgi rekor düzeyde arttı16 Haziran 2019 Pazar 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti