Facebook logosunu değiştirdi: Yeni hali şaşırttı

Dünyanın en çok kullanılan, milyarlarca kullanıcısı olan sosyal medya devi Facebook, yaklaşık 15 yıldır kullandığı logosunu değiştirdiğini duyurdu. Platformlara göre renk değiştireceği belirtilen logo 3 renk olacak.

Facebook, kurulduğundan beri kullandığı logusunda değişikliğe gitmeye karar verdiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni logo Facebook ve bünyesi altındaki Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp gibi platformlarda kullanılmaya başlanacak.

'GELECEK HAFTADAN İTİBAREN...'

Facebook tarafından yapılan açıklamada "Gelecek haftadan itibaren yeni logomuzu kullanmaya başlayacağız. Yeni logomuzda daha sade bir tipografi kullandık" ifadelerine yer verildi.

PLATFORMA GÖRE RENK

Platformlara göre renk değiştireceği belirtilen logo, Facebbok'ta mavi, Instagram'da turuncu, WhatsApp'ta ise yeşil olacak.