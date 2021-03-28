  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

Facebook Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hesabını dondurdu

Sosyal medya platformuna göre, Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.
Facebook Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hesabını dondurdu

Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu.

Sosyal medya platformuna göre, Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.

Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.

Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve koronavirüsü önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eyüpsultan'da iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü28 Mart 2021 Pazar 09:49
  • Doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı hayatını kaybetti28 Mart 2021 Pazar 09:48
  • 12 ülkenin savunma bakanları Myanmar güçlerinin göstericilere karşı 'ölümcül güç kullanımını' kınadı28 Mart 2021 Pazar 09:47
  • Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor28 Mart 2021 Pazar 09:41
  • ABD'de Türk Amerikan Yönlendirme Komitesince ramazanda yapılacak yardımlar için hazırlıklara başlandı28 Mart 2021 Pazar 09:27
  • Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi28 Mart 2021 Pazar 09:26
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Myanmar güvenlik güçlerinin döktüğü kandan dehşete düştük28 Mart 2021 Pazar 09:24
  • Facebook Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hesabını dondurdu28 Mart 2021 Pazar 09:23
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Mart 2021 Pazar 09:19
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ayvatoğlu hakkındaki haberlere yalanlama28 Mart 2021 Pazar 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti