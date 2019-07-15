  • BIST 97.098
  • Altın 259,499
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Facebook'a 5 milyar dolar ceza

ABD Federal Ticaret Komisyonu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'a 5 milyar dolar ceza kesti.
Facebook'a 5 milyar dolar ceza

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) Facebook'un kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullanması sebebiyle geçen yıl başlattığı soruşturmanın sonucunda sosyal paylaşım sitesine 5 milyar dolar ceza kestiği ifade edildi. 

Cezanın 2'ye karşı 3 oyla kabul edildiği bildirildi. 

Kararın kesinleşmesi için Adalet Bakanlığının da onayının gerektiği kaydedilirken, bu incelemenin ne kadar süreceği bilinmiyor.

Facebook'dan konuyla ilgili herhangi açıklama yapılmadı.

Bu cezanın, 2012'de Google'a kesilen 22 milyon doları geride bıraktığı ve bir teknoloji firmasına kesilen en yüksek ceza olduğu kaydedildi.

Geçen sene 56 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un, bu yıl da 69 milyar dolar civarında bir hasılata ulaşması bekleniyor.

Cambridge Analytica veri skandalı

Günümüzde en çok tartışılan konulardan biri olan "veri güvenliği" konusu geçen yıl patlayan Cambridge Analytica skandalı ile zirveye çıkmıştı.

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren “this is your digital life” isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016 yılında siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı. İngiliz televizyon kanalı Channel 4'un açığa çıkardığı skandalda Cambridge Analytica şirketi, elde ettiği verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump'ın kazanması için kullanmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda ifade vermişti. Büyük data krizi ile birlikte özellikle teknoloji şirketleri Avrupa ve Amerika'da data politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osmanlı Tokadı15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:10
  • Yeteneksiz Değilsiniz Yetenek Sizsiniz15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:09
  • Eve giren yılanı elleriyle yakalayıp, doğaya bıraktı15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:53
  • 'Cüce' kedi Kaju'ya özel ilgi13 Temmuz 2019 Cumartesi 22:14
  • Kayısı yiyen sincaplar renkli görüntüler oluşturdu13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:30
  • Trafiği durdurup yaşlı kadını yolun karşısına geçirdi13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:34
  • İstasyon’u iyi bilirim 13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:05
  • Ahlak ve irade üzerine Nurettin Topçu13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:04
  • Okyanusu aştı Antalya'da yakalandı12 Temmuz 2019 Cuma 23:30
  • Mantı satarak savunma sanayine bağışta bulundular12 Temmuz 2019 Cuma 23:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti