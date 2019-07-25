  • BIST 103.457
  • Altın 261,582
  • Dolar 5,7083
  • Euro 6,3558
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Facebook’a tarihi ceza: 5 milyar dolar ceza ödeyece

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Facebook’un dünyanın en büyük gizlilik ve veri ihlali cezası olmak üzere, Cambridge Analytica skandalı nedeniyle 5 milyar dolar ceza ödeyeceğini duyurdu.
Facebook’a tarihi ceza: 5 milyar dolar ceza ödeyece

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'un dünyanın en büyük gizlilik ve veri ihlali cezası olmak üzere, Cambridge Analytica skandalı nedeniyle 5 milyar dolar ceza ödeyeceğini duyurdu.

Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin, Facebook'ta 50 milyon kullanıcı profiline ait verileri usulsüz kullandığı ileri sürülmüştü.

30 GÜN İÇİNDE SUNMASI İSTENİYOR

FTC'nin kararı kapsamında Facebook'un 5 milyar dolarlık para cezasının yanında, veri koruma çalışmalarını da güçlendirmesi isteniyor. Kararın ardından Facebook'tan yapılan açıklamada FTC ile varılan anlaşmanın, şirketin işlerini yürütme şeklinde "temelden değişim" ve gizlilik risklerinin belirlenmesinde daha sıkı bir süreç izlenmesini gerektirdiği belirtildi. Anlaşma kapsamında ayrıca, en az 500 kullanıcıyı etkileyen veri ihlallerinde Facebook'un FTC'yi bilgilendirmesi ve mevcut sorunların çözümlerine ilişkin belgeleri 30 gün içinde FTC'ye sunması isteniyor.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Bunun yanında Facebook, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile de, politika değişimleri ve 100 milyon dolarlık ceza içeren bir anlaşmaya varıldığını da duyurdu.

Cezanın açıklanmasının ardından Facebook hisselerinde yüzde 1,2'lik düşüş yaşandı. Şirketin piyasa değeri de yaklaşık 6 milyar dolarlık gerilemeyle 570 milyar dolara düştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Her önüne gelen üretemeyecek25 Temmuz 2019 Perşembe 07:53
  • Uygur Türkleri için 'azılı terörist' tanımlaması25 Temmuz 2019 Perşembe 07:51
  • Bahçeli'den 'Lozan' paylaşımı25 Temmuz 2019 Perşembe 07:50
  • Hamaney'in danışmanından ABD'ye tokat gibi cevap25 Temmuz 2019 Perşembe 07:49
  • Belarus müsteşarına silahlı saldırı25 Temmuz 2019 Perşembe 06:48
  • Facebook'a rekor ceza25 Temmuz 2019 Perşembe 06:44
  • Bakan Akar, KKTC'ye gidiyor25 Temmuz 2019 Perşembe 06:43
  • Çanakkale'de dehşet25 Temmuz 2019 Perşembe 05:40
  • Osmaniye'de deprem25 Temmuz 2019 Perşembe 05:39
  • Boris'den ‘Brexit’ mesajı25 Temmuz 2019 Perşembe 05:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti