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Facebook'tan 'soytarı' paylaşımı hakaret sayıldı

Sosyal paylaşım sitesinden yapılan paylaşıma, "Soytarı" yorumunda bulunan kişi hakkında verilen takipsizlik kararı Yargıtay’dan döndü.
Facebook'tan 'soytarı' paylaşımı hakaret sayıldı

Yüksek mahkeme, "Soytarı" kelimesinin hakaret amaçlı kullanıldığına dikkat çekerek, takipsizlik kararına yapılan itirazı yerinde buldu.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan paylaşım yapan kişiye, ‘Vatansız, kansız şerefsiz, soytarı' yorumunda bulunan genç, şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi.

Savcılık, ‘hakaret' etmekle suçlanan genç hakkında ‘kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Hakarete maruz kaldığını öne süren sosyal medya kullanıcısı, karara karşı Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Hakimlik, itirazın reddine karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise kararın kanun yararına bozulması talebinde bulundu. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 18. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: “İncelenen dosyada, şüphelinin ad ve soyadının yazılı olduğu facebook hesabından müştekinin tweeti paylaşılarak altına yorum yapıldığı ortadadır. Dosyadaki mevcut delillerin şüpheli hakkında hakaret suçunun işlendiği hususunda iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe oluşturduğu açıktır. Şüphelinin eyleminin sübut bulup bulmadığı hususu, tüm kanıtların, mahkemece birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalara göre, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar ve bu karara itiraz sonucunda verilen itirazın reddine dair mercii kararı hukuka aykırıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verildi."

Kaynak: Haber Kaynağı
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