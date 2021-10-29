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Facebook’un yeni adı ve logosu belli oldu! Mark Zuckerberg duyurdu

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, tüm dünyanın merakla beklediği açıklamayı yaptı. Şirket adının Meta olarak değiştirildiğini duyurdu. İşte Mark Zuckerberg'in çılgın planı...
Facebook’un yeni adı ve logosu belli oldu! Mark Zuckerberg duyurdu

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirileceğini duyurdu.

Zuckerberg, yaptığı yazılı açıklamayla köklü bir değişiklik yaptıklarını, söz konusu değişikliğin farklı uygulamaları ve teknolojileri tek bir yeni marka altında bir araya getireceğini aktardı.

Yeni ismin şirketin metaverse yatırımını yansıttığını belirten Zuckerberg, yeni platformun daha sürükleyici olacağını, insanların sadece ona bakmakla kalmayıp deneyimin içinde olacağı somut bir internet olacağını kaydetti.

Zuckerberg, "Buna metaverse diyoruz ve ürettiğimiz her ürüne dokunacak." değerlendirmesinde bulundu.

'BİR HOLOGRAM OLARAK IŞINLANABİLECEKSİNİZ'

İnsanların metaverse'de hayal edebileceği her şeyi yapabileceğini aktaran Zuckerberg, "Bu gelecekte, işe gidip gelmeden ofise, arkadaşlarınızla bir konsere veya ebeveyninizin oturma odasına anında bir hologram olarak ışınlanabileceksiniz." ifadesini kullandı.

Zuckerberg, farklı bir yaklaşım benimsemeye çalıştıklarını, hizmetlerinin mümkün olduğu kadar çok insan tarafından erişilebilir olmasını istediklerini, bunun da daha az maliyetli hale getirmek için çalışmak anlamına geldiğini aktardı.

UMUDUMUZ MİLYARLARCA İNSANA ULAŞMASI

Mark Zuckerberg, "Umudumuz, önümüzdeki on yıl içinde metaverse milyarlarca insana ulaşması, yüz milyarlarca dolarlık dijital ticarete ev sahipliği yapması ve milyonlarca yaratıcı ve geliştiricinin işlerini desteklemesi." değerlendirmesinde bulundu.

Facebook markasının tek bir ürünle sıkı bir şekilde bağlantılı olduğuna işaret eden Zuckerberg, bugün bile şirketin yaptığı her şeyi temsil etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Zuckerberg, "Umarım zamanla bir metaverse şirketi olarak görülürüz. Çalışmalarımızı ve kimliğimizi, inşa ettiğimiz şeye bağlamak istiyorum." ifadesini kullandı.

FACEBOOK DEĞİL, METAVERSE ÖNCELİKLİ OLACAĞIZ

Metaverse'in hem sosyal deneyimleri hem de gelecekteki teknolojiyi kapsadığını belirten Zuckerberg, markanın yeni adının "Meta" olduğunu açıkladı.

Zuckerberg, "Şu andan itibaren, Facebook değil, metaverse öncelikli olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BORSADA İŞLEME BAŞLAYACAK

Facebook'un New York borsasındaki hisselerinin ise 1 Aralık itibarıyla "MVRS" kodu altında işlem görmeye başlayacağı belirtildi.

ŞİDDETLİ ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Facebook'un isim değişikliği haberi, ABD hükümetinin şirketin ticari faaliyetleri konusunda denetimlerinin arttığı bir döneme denk geldi. ABD Kongresi'ndeki iki partinin senatörleri de Facebook'u şiddetle eleştiriyordu.

Facebook'un şirket ismini değiştirmesiyle sosyal medya uygulaması Facebook, şirketin Instagram, WhatsApp, Oculus ve diğer iştiraklerinden biri gibi konumlandırılmış olacak.

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