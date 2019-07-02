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Facia sonrası ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, su altı araştırma gemisinde çıkan yangında 14 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme yaptı.
Facia sonrası ilk açıklama

Putin, “Yaşamını yitiren 14 kişiden 7’si kaptan, 2’si Rusya kahramanı. Bu büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı yaşamını yitiren denizcilerin ailelerine başsağlığı dileyerek, onlara her türlü yardım ve desteğin sağlanması talimatında bulundu.

Ayrıca, Putin, Şoygu’dan bizzat Severomorsk’a gitmesini ve trajedinin nedenlerine ilişkin raporları dinlemesini istedi.

Savunma Bakanı, yangının mürettebatın kararlı eylemleri sayesinde söndürüldüğünü belirterek, “Şu anda su altı gemisi Severomorsk’ta üste bulunuyor. Soruşturulması ve nedenlerin belirlenmesi için çalışmalar yürütülüyor” dedi.

Daha önce Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Nehirleri forumuna katılımını iptal etti ve yakın zamanda Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşecek" açıklamasında bulunmuştu.

Başbakan Dmitriy Medvedev ve Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin de taziye mesajı yayınladı.

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