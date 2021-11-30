FAD'dan İstanbul açıklaması: 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul'da etkili olan tam fırtına hakkında açıklama yaptı. Yılmaz, şunları söyledi:

"İstanbul'da 4 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Ani su baskı riskine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Resmi açıklamalar dışında açıklamalara itibar edilmemelidir. Olası elektrik kesintilerine karşı meteorolojik uyarı süresince cep telefonu şarjının dolu olmasına dikkat edilmelidir.

Fırtınadan önce hazırlıklı olun, fırtına sırasında güvenli olun diyoruz."