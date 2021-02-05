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Fahiş fiyat artışı denetimlerinde asgari savunma süresi 10 günden 7 güne düşürüldü

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerinde üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye, denetimin yapılmasından itibaren verilen 10 günlük savunma süresi 7 güne düşürülürken, bu süre bir defaya mahsus 7 güne kadar uzatılabilecek.
Fahiş fiyat artışı denetimlerinde asgari savunma süresi 10 günden 7 güne düşürüldü

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili denetim ve incelemeler yapıp, yaptırabilecek. Bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması "gerektiği hallerde" alınacak.

Resen veya şikayet üzerine yapılan denetimlerde Bakanlık, il müdürlüğü veya yetkili idare tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere 7 günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verilebilecek ve bu süre bir defaya mahsus 7 güne kadar uzatılabilecek. Daha önce 10 günden az olmamak üzere savunma süresi veriliyor ve bu süre bir defaya mahsus 10 güne kadar uzatılabiliyordu.

Belirlenen süreler içinde savunma yapılmaması Kurul tarafından idari para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmeyecek. Geçmişte, savunma yapılmaması durumu hariç olmak üzere üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması alınmadan Kurul tarafından idari para cezası kararı alınamıyor ve uygulanamıyordu.

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