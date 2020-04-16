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Fahiş fiyat koyan ve stok yapana ağır cezalar

Piyasada fahiş fiyattan mal ve hizmet satanlar ile stokçuluk yapanlara 100 bin lira ile 500 bin lira arasında para cezasını öngören kanun teklifi, TBMM'den geçti.
Fahiş fiyat koyan ve stok yapana ağır cezalar

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, el konulan tıbbi malzemeler, fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluğa dair şu maddeler yer aldı:

EL KONULAN TIBBİ MALZEMELER, KURUMLARA DAĞITILACAK

30 Eylül 2020'ye kadar el konulan ancak henüz tasfiyelik hale gelmemiş tıbbi malzemeler, kurumlara tahsis edilebilecek

FAHİŞ FİYATA 100 BİN, STOKÇUYA 500 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerden, bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar; piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

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