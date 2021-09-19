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Fahiş fiyata geçit yok 

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “fırsatçılar ve fahiş fiyat artışlarıyla” ilgili çıkışının ardından denetimlerini sıklaştırdı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz” dedi. 
Fahiş fiyata geçit yok 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntılara ilişkin olarak, “Maliyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” demişti.

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Zabıta denetimleri sıklaştırdı

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışı üzerine harekete geçti. Ekipler, gıda, sebze, meyve ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, market, pazar yeri, gıda, hijyen ve tüketim maddesi üretilen ve satılan tüm iş yerlerini mercek altına aldı. Bu kapsamda rutin olarak yaptıkları denetimleri artıran ekipler, 7/24 esasına göre, fırsatçılara ve fahiş fiyat artışı yapılmasına izin vermiyor. Ekipler market, pazar yeri, gıda, hijyen ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan tüm iş yerlerini ayrıntılı olarak denetliyor. İş yerlerinde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler, ayrıca ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da denetliyor. Denetimlerde ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise kanun gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanıyor.

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Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu kapsamda rutin olarak yaptıkları denetimleri daha da sıklaştırdıklarını belirterek, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi. Vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Oğuz, “Fırsatçılara ve fahiş fiyat artışlarına ilçemizde geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz” dedi.

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