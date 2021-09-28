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Fahiş fiyata yakın takip: Bu hafta Gıda Komitesi toplanacak

Fahiş fiyat artışına karşı alınabilecek önlemler, bu hafta toplanacak Gıda Komitesi'nde ele alınacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, komite toplantısında erken uyarı sisteminin de görüşüleceğini söyledi.
Fahiş fiyata yakın takip: Bu hafta Gıda Komitesi toplanacak

Bakan Pakdemirli, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili yapılan çalışmalar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (MB) erken uyarı sistemi çalışmasının ne zaman tamamlanacağı sorulan Pakdemirli, "Merkez Bankası çalışıyor. Eylül sonuna kadar bitirecekler. Bu hafta Gıda Komitesi Toplantısı yapacağız. Biz de izleyeceğiz çalışmaları. Erken uyarı sisteminde gelinen aşama Gıda Komitesi'nde değerlendirilecek" diye konuştu.

Toplantının ardından bir karar açıklanıp açıklanmayacağı sorulan Pakdemirli, "Gıda Komitesi'nde konuşacağımız çok sayıda konu var. Muhtemelen önemli bir kısmı kamuoyu ile paylaşılır" dedi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI DA KATILACAK

Bakan Pakdemirli, Merkez Bankası'nın erken uyarı sisteminin nasıl çalışacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Dört başı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şey engellenir. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı önlem almaya gerek var. Erken uyarı sistemi bir karar destek sistemi. Örneğin, domateste ihracat arttı fiyatlar yükseliyor ya da Türkiye'de salatalık tüketimi arttı. Mevsimsel olarak bazı etkiler oluyor. Nasıl karşılanacağına dair bir strateji olacak. Epey bir çalışma yaptılar. Her yerden, bizden, Ticaret Bakanlığı'ndan, hallerden, perakendeden elektronik bilgi topladılar. Un, yumurta, yağ, maya var, ekmek yapılacak vaziyete geldi. Çok büyük bir bilgi bankasına ulaştılar. Bunları çarşamba günü dinleyeceğiz. Merkez Bankası Başkanı da katılacak."

'11 KASIM’DA DİKİM YAPACAĞIZ'

Pakdemirli, bu yıl düzenlenecek ağaçlandırma kampanyasına ilişkin soru üzerine, 11 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 25-30 ülkeden çevrim içi katılımlarla büyük bir ağaçlandırma kampanyası yapacaklarını açıkladı.

Orman yangınlarının çıktığı alanlarda yapılan çalışmalarla ilgili soruyu da yanıtlayan Pakdemirli, bu bölgelerde temizlik ve tohumlama çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

BAKAN MUŞ'TAN FAHİŞ FİYAT AÇIKLAMASI

Gelen son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Mehmet Muş fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Mehmet Muş, "Hallerde denetim sürüyor. 10 hale yönelik denetimler devam ediyor." dedi.

Bakan Muş, kural dışı hareket ediliyorsa müdahale edileceğini kaydederek, "2.5 aylık sürede pek çok kanun geçebilir" ifadelerini kullandı.

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