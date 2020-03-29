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Fahiş fiyatla mal satan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atan 160 kişiye gözaltı

Fahiş fiyatla mal satan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 20 günde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı.
Fahiş fiyatla mal satan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atan 160 kişiye gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlara il emniyet müdürlüklerinin kaçakçılıkla mücadele, mali suçlarla mücadele ve güvenlik şube müdürlüklerinden polisler katılıyor.

Ekiplerce, 9-28 Mart'ta 30 ilde 105 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 milyon 500 bin maske, 142 bin eldiven, 175 bin 608 şişe dezenfektan, 2 bin 506 şişe kolonya, 9 bin 840 litre etil, 4 bin 933 litre izopropil ve 340 litre metil alkol ile 15 bin 731 litre kimyasal madde, 1521 tulum ile maske yapımında kullanılan 50 bin 700 metre kumaş ele geçirildi.

Yasa dışı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 160 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

Şüpheliler hakkında işlem yapılan suçlar arasında Türk Ceza Kanunu'nun "kullanılan ve tüketilen her çeşit eşyanın özelliğini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürmek", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma", "içeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı maddeyi izinsiz üretmek, bulundurmak, satmak veya nakletmek" ve "fiyatları etkilemek" ile "Sınai Mülkiyet ve Türk Ticaret kanunlarının ilgili maddelerine muhalefet" yer aldı.

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