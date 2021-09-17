Fahiş fiyatlara karşı kdv önerisi

ATEM Yönetim Kurulu üyesi Hakan Akçam, fahiş fiyat üzerinden konut satılmasının engellenmesi için, “İnşaat malzeme fiyatları düşmeli, müteahhitlerden belli bir oranda vergi alınmamalı, KDV oranları ayarlanmalı” dedi.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Yönetim Kurulu üyesi Hakan Akçam, kiralık ve satılık gayrimenkullerdeki fahiş artış ile çözüm önerileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

FİYATLAR DÜŞEREK STABİL SEYREDECEK

Kiralıklarda ve satılıklarda yaşanan artışla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akçam, “Kiralıklarda tayin dönemi ve üniversitelerin yüze yüze eğitime açılmasından dolayı bir artış oldu. Satılık gayrimenkullerde ise imalat ve işçilik maliyetlerinden dolayı artış yaşandı. Önümüzdeki günlerde fiyatların düşerek stabil seviyede gitmesini bekliyoruz. İlerleyen günlerde bunun dönüşünü göreceğiz” dedi.

ARTIŞLAR NORMAL DEĞİL

Son aylarda kiralık ve satılıklarda yaşanan artışın normal olmadığını vurgulayan Akçam, “Bu artışlar normal değil. Bu ekonomi açısından zarar. Her anlamda zarar verecek bir şey” ifadelerini kullandı.

FİYATLARIN DÜŞMESİ İÇİN KDV ÖNERİSİ

Akçam, satılık gayrimenkullerin düşmesi için şu öneride bulundu: “Bütün inşaat malzeme fiyatlarının aşağı doğru çekilmesi gerekiyor. Bu konuda ciddi bir denetim şart. İnşaat sektöründe çalışan müteahhit arkadaşlarımızdan belli bir oranda vergi alınmamalı, fiyatlar normal seviyelere gelene kadar KDV oranları ayarlanmalı.”

KENTSEL DÖNÜŞÜME AĞIRLIK VERİLMELİ

Kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi gerektiğini öneren Akçam, “Ankara’da kentsel dönüşüm sayısı çok çok aşağıda. Bunun yükselmesi lazım. Türkiye’nin genelinde de bu ciddi bir sıkıntı. Bence devletimizin TOKİ üzerinden kentsel dönüşümü çok hareketli hale getirmesi gerekiyor” dedi.

5 İLAN SİTESİNE 25’ŞER ÜCRETSİZ İLAN

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası’na (ATEM) aday olduğunu da hatırlatan Akçam, projeleriyle ilgili şunları aktardı: “ATEM olarak 3 bin 100 üyeye sahip bir STK’yız. Bizim emlak danışmanlarımızın bu zamana kadar oldukça sorunları var. Biz bu sorunların hepsini biliyoruz, çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Göreve geldiğimiz zaman bunları çözeceğimize eminiz. Başkan olmadan onlarca hizmetlerimiz var. Yaptıklarımız en büyüğü, Türkiye’de emlak danışmanlarının Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifini kurduk 1250 tane emlak danışmanının bir arada olduğu ve kredi ihtiyaçlarını hemen karşılayabileceği bir kooperatif kurduk. Haricinde bizim emlak danışmanlarının en büyük sorunlarından bir tanesi de ilan siteleri. İlan sitelerine biz ciddi bir bütçe ayırıyoruz, bu bizi epey bir sarsıyor. Emlak danışmanları ayda en az bin 100 lira, maksimum da 10 bin liraya kadar ilan sitelerine para veriyor. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Büyük bir ilan sitesi ile sözleşme yapacağız. Bizim hataya geçireceğiz sisteme dahil olan üyemiz, 5 tane ilan sitesinde 25’er tane ilanı ücretsiz verebilecek. Böyle bir hizmeti yakın zamanda emlak danışmanı arkadaşlarımıza sunacağız.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-