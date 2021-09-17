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Fahiş fiyatlarla ilgili Bakan Muş'tan açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fahiş fiyat ile mücadele konusunda "Denetimlerimiz sürecek ancak asıl amaç, kurallı serbest ticareti geliştirmek" dedi.
Fahiş fiyatlarla ilgili Bakan Muş'tan açıklama

Market ve hallerde fiyatlardaki artışlar mercek altındaydı. Ticaret Bakan Mehmet Muş gazetecilere yaptığı açıklamada atılacak adımlar ve denetimlerle ilgili vatandaş şikayetlerini dikkate aldıklarını ifade etti. 

Bakan Muş hal işleyişi ile ilgili şikayetler olduğunu belirtirken "Değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş, "Bir ayda bitecek değil, amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek" ifadesini kullandı.

Hal işleyişi ile alakalı şikayetler olduğunu belirten Bakan Muş, "Detaylara bakıyoruz çalışmamız var olgunlaştıkça kamuoyu ile paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Asıl meselenin fiyat artışlarından ziyade kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt almak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Muş otomotiv sektörüyle ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini söyledi. Bakan Muş, "Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığından şikayet ediyor. Bayiler, galerilerle anlaştı deniliyor. Bunu araştıracağız. Araç stokta tutulmuşsa, galeriye verilmişse, vatandaşa verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır olur. Gereken yapılacak." dedi.

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