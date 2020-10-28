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Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan çirkin karikatüre ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.

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