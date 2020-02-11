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Fahrettin Altun: Talimatı bizzat Erdoğan verdi!

İletişim Başkanı Altun, "FETÖ’ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir" dedi.
Fahrettin Altun: Talimatı bizzat Erdoğan verdi!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ ile mücadeleye ilişkin bir açıklama yaptı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ’ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan direnmeseydi, vesayete teslim olsaydı, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve sinsi emellerini 50 yıllık süreç içerisinde adım adım uygulayan FETÖ Türkiye’yi topyekun işgal edecekti.

Gizlice başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızan terör örgütünün sinsi ve kanlı planlarını boşa çıkartan ve süreci ilk anından itibaren yöneten ve takip eden de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

FETÖ’nün devlete yönelik ihanet adımlarından olan; 7 Şubat MİT operasyonu, 17 Aralık küresel darbe girişimi, 25 Aralık ekonomiyi çökertme hamlesi ve 15 Temmuz işgal girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin ise iradesine sahip çıkmasıyla yerle bir edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesi sadece yurt içinde değil, yurt dışında da devam etmiştir. Cumhurbaşkanımız bütün yurt dışı seyahatleri ve diplomatik temaslarının en önemli gündem maddesi FETÖ ile mücadele olmuştur.

Unutulmamalıdır ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milleti sokağa davet ederek, direniş çağrısı yapması, 15 Temmuz karanlık gecesini aydınlığa kavuşturmuştur. Milletiyle omuz omuza veren lider, darbecileri sahadan süpürmüştür.

Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devleti ele geçirmeye, milleti esir almaya, ülkemizi işgal etmeye azmetmiş FETÖ ile mücadelemiz, kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edilene kadar devam edecektir. FETÖ’nün mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden hesap sorulacaktır.

Vesayetçilerle, teröristlerle mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadeleye zarar verenleri, işbirlikçileri, kumpas içinde hareket edenleri ne milletimiz ne tarih affedecektir."

 

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