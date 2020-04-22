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Fahrettin Altun'dan CHP ilçe başkanı hakkında soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında soruşturma başlattı. 
Fahrettin Altun'dan CHP ilçe başkanı hakkında soruşturma

Edinilen bilgiye, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş dün saat 12.50 sıralarında, Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla geldi. Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı. Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldı.

Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili koruma polislerinin tuttuğu tutanakla işlem yapan Başsavcılık, CHP’li Özçağdaş’ın ifadesini alacak.

CHP ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI ÖZÇAĞDAŞ: 'İNŞAAT VAR MI' DİYE FOTOĞAF ÇEKTİM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın  dün gece ifadesi alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçağdaş'ın, “İnşaat var mı diye fotoğraf çektim” dediği, gerekçe olarak da 'gerçekte inşaat olup olmadığını tespit etmek' olarak gösterdiği öğrenildi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın fotoğraflama olayı dün saat 12.50 sıralarında meydana geldi. İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı. Polislerin uyarıda bulunduğu, cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldı.

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