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Fahrettin Altun'dan 'Srebrenitsa Katliamı' mesajı: Takipçisiyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Srebrenitsa katliamı'na ilişkin, "Türkiye, Bosna halkının maruz kaldığı zulümlerin takipçisi olacak, onları bu haklı davalarında desteklemeye devam edecektir" dedi. 
Fahrettin Altun'dan 'Srebrenitsa Katliamı' mesajı: Takipçisiyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Srebrenitsa katliamı'nın 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, şunları kaydetti:

"Dünyanın gözü önünde yaşanan ve tarihin en utanç verici trajedilerinden biri olan Srebrenitsa katliamı, soykırım suçunun korkunç yüzünü insanlığa bir kez daha hatırlatmaktadır. Katliamın 24'üncü yılında aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Bosnalı kardeşlerimize sabırlar diliyoruz. Böylesi ağır bir insanlık suçunun tekrarlanmaması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi şarttır. Türkiye, Bosna halkının maruz kaldığı zulümlerin takipçisi olacak, onları bu haklı davalarında desteklemeye devam edecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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