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SON DAKİKAAFAD'dan Antalya, Adana ve Muğla'daki yangınlarla ilgili açıklama
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Fahrettin Altun'dan yangınlarla ilgili açıklama: Hesabını verecekler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir." dedi.
Fahrettin Altun'dan yangınlarla ilgili açıklama: Hesabını verecekler

 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Bodrum, Osmaniye ve Aydın'da peş peşe çıkan yangınlarla ilgili açıklamada bulundu. Sabotaj kokan yangını değerlendiren Altun, "Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: HESABINI VERECEKLER

İletişim Başkanı Fahrettin Altun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Altun, sabotaj kokan yangınlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altun'un sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir.


Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun."

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