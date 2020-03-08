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Fahrettin Koca, Meral Akşener'e teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda kendisini takdir eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden teşekkür etti.
Fahrettin Koca, Meral Akşener'e teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FOX TV'de katıldığı bir programda "Sağlık Bakanı, yeni tip koronavirüs konusunda halkı doğru bilgilendiriyor. En küçük bir şeyde çıkıp doğru bilgiyi veriyor" sözlerine Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

SAĞLIK BAKANI'NI TAKDİR ETMİŞTİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Koronavirüs salgınında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tutumunu beğendiğini söyleyen Akşener, "En küçük bir şey oluyor. Çıkıyor, fotoğraf veriyor. Bu iyi bir şey. Bu hakkı teslim etmemiz lazım. Bu konuda enfeksiyon hastalıklarında uzman hocaları topladı, onlarla ilgili ekip kurdu. Bu iyi bir tutum, dolayısıyla bu hakkı Sağlık Bakanlığı'na teslim etmek lazım" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER'E TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akşener'in kendisi için sarf ettiği sözlerin videosunu paylaşarak, teşekkür etti. Bakan Koca, Akşener'e teşekkür mesajında, "Sayın Meral Akşener'e, Bilim Kurulumuz ve sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. Koronavirüs gibi hayati bir konuda keşke her görüşten insan doğrulara "Doğru!" demeyi bilse, mücadelemizi hep birlikte verebilsek" ifadelerini kullandı.

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