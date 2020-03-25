  • BIST 89.334
  • Altın 333,040
  • Dolar 6,4327
  • Euro 6,9537
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığına alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı.
Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığına alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacak.

Bakan Koca, personel alımına ilişkin, "Tercih Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart-1 Nisan arasında yapabilecek." bilgisini verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz25 Mart 2020 Çarşamba 13:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla video konferansla görüştü25 Mart 2020 Çarşamba 13:08
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bütün imkanlar seferber edildi25 Mart 2020 Çarşamba 13:06
  • Bakan Soylu: Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbire gerek olmayabilir25 Mart 2020 Çarşamba 12:17
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dün akşam itibarıyla 2 bin 721 Türk öğrenci daha yurda getirildi25 Mart 2020 Çarşamba 11:42
  • Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 423 bini geçti25 Mart 2020 Çarşamba 11:14
  • Askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı25 Mart 2020 Çarşamba 09:19
  • Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar25 Mart 2020 Çarşamba 09:04
  • Adalet Bakanı Gül: Duruşmaların ertelenmesi konusunda HSK'ye yetki verildi25 Mart 2020 Çarşamba 09:03
  • Rusya'da 7,5 büyüklüğünde deprem25 Mart 2020 Çarşamba 09:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti