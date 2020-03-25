Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığına alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacak.

Bakan Koca, personel alımına ilişkin, "Tercih Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart-1 Nisan arasında yapabilecek." bilgisini verdi.