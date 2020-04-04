Fahrettin Koca'dan 20 yaş altındaki vatandaşlara teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki vatandaşlara teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 yaş ve altı gençlere yönelik sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak teşekkür mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz."