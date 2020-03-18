Fahrettin Koca'dan güzel davranış! "O nedenle hakkınızı helal edin"

Spor Bakanı Kasapoğlu'nun yurtları boşaltan öğrencileri makamında ağırlaması esnasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da telefonla görüşmeye dahil oldu ve öğrencilerden helallik istedi.