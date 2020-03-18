Fahrettin Koca'dan güzel davranış! "O nedenle hakkınızı helal edin"

Yurt dışından gelen Türk vatandaşları, öğrencilerin kullandığı yurt binalarına yerleştirilmişti. Eşyalarını toplayıp yurtlardan ayrılan öğrencilerden ikisi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından ağırlandı.
Bakan Kasapoplu'nun makam odasında gerçekleşen görüşmeye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da telefondan dahil oldu. Bakan Koca'nın öğrencilerden helallik alması dikkat çekti.
Öte yandan o anlarda çekilen görüntüleri; Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı aracılığıyla "Yurt dışından gelen vatandaşlarımızı yurtlara yerleştirirken büyük bir fedakarlık örneği gösteren gençlerimizi Bakanlığımızda ağırladık. Sağlık Bakanımız @drfahrettinkoca da fedakar gençlerimizden helallik istedi. Önce sağlık önce tedbir. Bu süreci el birliğiyle atlatacağız." ifadeleriyle paylaştı.
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