Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili yeni bir paylaşım yaparak, "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan koronavirüse karşı mücadele konusunda yeni bir paylaşım gerçekleştirdi. Tedbirli olmanın ve panik yapmamanın bu süreçte önemine vurguda bulunan Sağlık Bakanı Koca paylaşımında şunları ifade etti:

"Salgın vakalarında olayların kontrolden çikmasinin belli başli faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastaliğin yayılımını kontrol altina alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız."