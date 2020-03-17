  • BIST 86.778
  • Altın 314,393
  • Dolar 6,4223
  • Euro 7,0410
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili yeni bir paylaşım yaparak, "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz" dedi.
Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan koronavirüse karşı mücadele konusunda yeni bir paylaşım gerçekleştirdi. Tedbirli olmanın ve panik yapmamanın bu süreçte önemine vurguda bulunan Sağlık Bakanı Koca paylaşımında şunları ifade etti:

"Salgın vakalarında olayların kontrolden çikmasinin belli başli faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastaliğin yayılımını kontrol altina alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya ve Londra'da yaşayan Türkler, İstanbul'da17 Mart 2020 Salı 16:26
  • Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 250 liraya yükseltildi17 Mart 2020 Salı 16:23
  • İdlib'deki saldırıların acısını gözünde taşıyacak17 Mart 2020 Salı 16:16
  • Fiyatlar düştü ama pazarlar boş kaldı17 Mart 2020 Salı 16:15
  • Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde17 Mart 2020 Salı 16:04
  • RTÜK Başkanı Şahin'den 'koronavirüs' açıklaması: Buna tahammül edemeyiz17 Mart 2020 Salı 15:54
  • Bitlis'in dağlarında PKK'lı teröristlere göz açtırmıyorlar17 Mart 2020 Salı 15:48
  • Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışındaki 3 bin 614 vatandaşımızı bu gece getireceğiz17 Mart 2020 Salı 15:45
  • Çin'de yeni tip koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi17 Mart 2020 Salı 15:43
  • Bakan Akar TSK’daki yeni önlemleri açıkladı: Tatil edildi…17 Mart 2020 Salı 15:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti