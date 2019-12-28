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Faiz oranları düşürüldü

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi.
Faiz oranları düşürüldü

Merkez Bankası kredi kartlarında faiz oranlarını indirme kararı aldı.

AYLIK FAİZ DÜŞÜRÜLDÜ

Karara göre, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 1.60'dan 1.40'a yabancı para cinsinden aylık azami faiz oranı ise yüzde 1.28'den yüzde 1.12'ye indi.

GECİKME FAİZİ DÜŞÜRÜLDÜ

TL cinsinden kredi kartı işlemlerinin aylık azami gecikme faizi yüzde 2'den yüzde 1.70'e çekildi. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık gecikme faizi ise yüzde 1.68'den yüzde 1.42'ye indi.

Oranlar 1 Ocak 2020' den itibaren 3 ay süreyle geçerli olacak.

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