Faizsiz kredi vadeden dolandırıcılara sakın kanmayın!

Dolandırıcılarda yöntem bitmek bilmiyor. “Sıfır faizle kredi” vadeden dolandırıcılar, KOBİ’lere destek paketleri açıklayan devletin adını kullanmaktan da çekinmiyor.

Telefonla vatandaşı dolandırmaya çalışan sahtekarlarda yöntem bitmek bilmiyor. Şimdi de “devlet destekli bir kuruluş” gibi gözüküp, “ sıfır faizli kredi ” vaadiyle vatandaşı dolandırmaya çalışıyorlar.

Vatandaşlar, “ faizsiz kredi ” vaadiyle dolandırılmaya çalışılıyor. “ Kobi Çağrı Merkezi ” adlı sahtekarlar, bir şekilde ulaştıkları telefon numaralarına mesaj göndererek, “devlet destekli bir kuruluş” gibi gözüküp “sıfır faizle kredi verme” vaadinde bulunuyorlar. Dolandırıcılar mesajın yanı sıra vatandaşı cep telefonlarından araya da biliyor.

İŞTE O MESAJ

“Yeni yasa ile devlet kredisi başvuruları başlamıştır. % 0 faiz 10.000-150.000 TL arası faizsiz kredi başvurusu için hemen arayın: 02129250437” şeklindeki mesaj veya söyleme kanan vatandaşlar, dolandırıcıların ağına düşmüş olabiliyor.

KARGO ÜCRETİ AYAĞINA…

Mesajdaki telefon numarasını arayan vatandaştan, TC kimlik numarası, ev adresi, talep ettiği kredi miktarı gibi bilgileri isteyen dolandırıcılar, ardından dönüp “Krediniz onaylanmıştır. Size gerekli evrakları kargo ile gönderiyoruz. Doldurup bize göndereceksiniz, krediniz hesabınıza yatacak” diyor. Ve soygun bu andan sonra başlıyor. Vatandaştan, sıfır faizli kredinin hesabına yatması için tek bir aşamanın kaldığı söylenirken, bunun da kargo ücretinin yatırılması olduğu belirtiliyor.

Kargo ücreti olarak da 800 ila 1000 TL arasında ücret talep ediliyor. Parayı yatırıp, kargoyu alanlar bambaşka başvuru formları ile karşılaşıyor. Dolandırıldıklarını anladıklarında arandıkları telefon numaralarını arıyorlarsa da, kimseye ulaşamıyorlar.

“SIFIR FAİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Uzmanlar vatandaşı bu gibi mesajlara ve aranmalara karşı uyanık olmaya çağırırken, devlet veya devlet destekli hiçbir kurum veya kuruluşun sıfır faizle kredi veremeyeceğinin altını çiziyor. Maddi sıkıntı yaşayan kimi vatandaşların çaresizlikten bu gibi sahtekarların ağına kolayca düşebildiğini vurgulayan uzmanlar, devletin ilgili birimlerinin bu vatandaşlara yardımcı olmasını istiyor.

ŞİKAYETVAR’A MESAJ YAĞIYOR

Vatandaşlardan kimi en başta, kimi yarı yolda, kimi ise kargoyu açtıktan sonra dolandırıldığını anlıyor. Tüketicilerin yaşadıkları, karşılaştıkları sorunları paylaştığı internet ortamı olarak öne çıkan sitelerden şikayetvar.com’da şu günlerde bu konuda çok sayıda şikayet yapılıyor.

“ADIMIZA İŞLEM YAPARLAR MI” ENDİŞESİ

Şikayetlerde “Kobi Çağrı Merkezi”nden gelen mesaj ve sonrasında yaşadıklarını anlatan vatandaşlar ayrıca, TC kimlik numaraları gibi bilgileri alındığından, adlarına herhangi bir işlem yapılabileceğinden endişe ettiklerini ifade ediyorlar. Dolandırıcılara bilgilerini veren vatandaşlar, yorumlarında “Sonra tekrar aradım, iptal ettirmek istedim telefonu yüzüme kapattılar. Bir daha da ulaşım sağlayamadım. TC numaramla, adresimle yapılacak herhangi bir işlemden, usulsüzlükten ben değil bunlar sorumludur” diyerek, Kobi Çağrı ve buranın telefon numaralarını paylaşıyor.

“VAZGEÇTİM AMA…”

Örneğin bir vatandaş olayı şöyle anlatıyor: “Ben de başvuruda bulundum 120 bin TL 7 gün sonra yani bugün bana krediniz onaylanmıştır. Ama 107 bin TL diye 3 gün içinde Aras Kargo ile size evraklarınız gelecek 835 TL kargoya ödeme yapıp evraklarınızı alıp belirlenen banka ile aynı gün içerisinde kredinizi çekebilirsiniz diye. Ben şüpheye düştüm ve vazgeçeceğim olacaklardan 02129850360 numaralı telefon numarası sorumludur. Adıma şahsıma açılacak Herhangi bir meblağ veya dava hükümsüzdür.”

Ramazan SAYGILI/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com