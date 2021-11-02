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Fakire İhtiyaç Zengine Nostalji

Ulus Sobacılar Çarşısı esnaflarından Sedat Uzgören, şimdilerde sobanın fakire ihtiyaç, zengine nostalji olduğunu belirterek, “İnsanların büyük kısmı sobayı bahçesine, villasına alıyor. Soba artık ihtiyaç değil, lüks oldu” dedi.  
Fakire İhtiyaç Zengine Nostalji

Havaların soğumasıyla birlikte sobacılarda hareketlilik başladı. Her bütçeye uygun sobanın bulunduğu Ulus’taki Sobacılar Çarşısı’nda bugünlerde yoğunluk yaşanıyor. Sobacılar'da esnaflık yapan Sedat Uzgören, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte çarşıya bugünlerde ilginin arttığını; ancak satışlarında seneden seneye bir düşüş yaşadıklarının bilgisini verdi.

NOSTALJİ OLDU

Doğal gazın iyice hayatımıza girmesiyle birlikte sobanın geçmiş yıllardaki gibi satılan bir ısınma aracı olmadığını belirten Uzgören, "İnsanların büyük bir kısmı sobayı evlerine değil, bahçelerine ya da villasına alıyor. Soba artık ihtiyaç değil, lüks oldu. Önceden garibanlar ısınma aracı olarak kullanırdı. Şimdi eskiye özlem duyanlar, nostalji yaşamak isteyenler soba alıyor" dedi.

KUZİNELİ TERCİH EDİLİYOR

Müşterilerin soba tercihlerine ilişkin bilgi veren Uzgören, "Sadece ısıtma görevi gören sobalar değil, kuzineli sobalar tercih ediliyor. Çünkü insanlar hem ısınırken hem de kuzinesinde bir şeyler pişirip yiyeyim diyor. Onun için kuzineli sobalar daha çok rağbet görüyor" ifadelerini kullandı.

10 BİN TL'YE KADAR SOBA VAR

Sedat Uzgören, Sobacılar Çarşısı’nda her bütçeye uygun farklı kalitede soba bulmanın mümkün olduğunu söyleyerek, "Bu çarşıda çeşit çeşit soba bulabilmek mümkün. 150 liraya da soba var 10 bin TL'ye de soba var. Parasına göre kalitesi de değişiyor elbette" şeklinde konuştu.

KÖMÜR ZAMLANINCA SOBA YAKAN AZALDI

Kömüre gelen zammın soba satışlarını olumsuz etkilediğini belirten Uzgören şunları aktardı: "Önceden insanlar keyfi de olsa soba yakıyordu, kömürün zamlanmasıyla insanlar artık fazla yakamıyor. Önceden doğal gaza gelen zamlar nedeniyle kömürlü sobaya geçiliyordu, şimdi kömür fiyatının artması nedeniyle o yok."

SOBA MALZEMELERİNE DİKKAT

Zehirlenmelere karşın soba malzemelerinin seneden seneye yenilenmesi gerektiğini öneren Uzgören şu hayati önerilerde bulundu: "Soba yanarken borunun delinme ihtimali var. Soba şakaya gelecek bir şey değil. Onun için soba malzemelerinin seneden seneye değiştirilmesi gerekir. Soba malzemelerini de alırken kaliteli malzeme almak önemli." Uzgören, insanların durumları el verdiğince sobada ve soba malzemelerinde, kalitelisini almaya özen göstermeleri gerektiğini de vurguladı.

HAMMADDE ZAMMINA DİKKAT ÇEKTİ

Soba ve soba malzemelerinin yapımında kullanılan hammaddelere geçen yıla göre yüzde 50'den fazla zam geldiğine dikkat çeken Uzgören, "Kullandığımız hammaddeler iki katı zamlandı. Ama biz müşteriye o kadar yansıtmıyoruz. Emeğimizden fedakarlık ederek insanları memnun etmeye çalışıyoruz. Ama hazır aldığımız ürünleri ise müşteriler alırken fiyattan dolayı sıkıntı çekiyor" sözlerini ekledi.

OSMAN AKDOĞAN /İLKSAYFA

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