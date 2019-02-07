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'Fakire tipim müsait değil'

Bade İşçil adlı "oyuncu", hep zengin kızı oynadığını, fakire tipinin müsait olmadığını söyledi.
'Fakire tipim müsait değil'

Bade İşçil adlı "oyuncu", hep zengin kızı oynadığını, fakire tipinin müsait olmadığını söyledi.

İşçil önceki gün zengin muhiti Nişantaşı’nda objektife takıldı.

Rol aldığı “Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizi final yapan oyuncu, gelen teklifleri değerlendirdiğini söyledi.

İşçil, Nebahat Çehre’nin “Artık fakir kadını canlandırmak istiyorum” açıklaması hatırlatılınca “Ben de hep zengin kızı oynuyorum. Fakire tipim müsait olmuyor heralde bilmiyorum ki” dedi ve ekledi:

“Bunu aslında yapımcılara sormak lazım. Belki Trakya köylüsünü canlandırabilirim.”

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