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Falcao ile ilk görüşme olumlu

Mbaye Diagne’yi gönderip iki forvet birden almayı planlayan Galatasaray, Radamel Falcao ile menaceri aracılığıyla ilk görüşmesini yaptı, olumlu karşılık aldı.
Falcao ile ilk görüşme olumlu

 4 milyon Euro garanti ücreti gözden çıkartan yönetim, bununla da yetinmeyecek. Kolombiyalı süper stara, şampiyonluk, gol krallığı ve Devler Ligi’ne özel yüksek bonuslar önerilecek.

Geride bıraktığımız sezon en büyük hatayı Gomis’i gönderip, yerine forvet almayarak yapan Galatasaray, aynı yanlışı kesinlikle tekrarlamak istemiyor. Diagne’yi satmayı planlayan yönetim, iki forvet birden alacak. Bunlardan biri, gündemdeki Tetteh gibi genç, potansiyelli ve gelecekte kulübe ciddi para kazandırabilecek isim olacak. Aslan’ın diğer tercihi ise Şampiyonlar Ligi atmosferini iyi bilen, taraftarı da coşturacak bir golcü. Hedefteki adam Radamel Falcao. Elini çabuk tutan Sarı-Kırmızılılar, menaceri aracılığıyla ilk görüşmeyi yaptı ve 33 yaşındaki yıldızdan olumlu karşılık aldı.

2+1 yıllık teklif gidecek

Girişimleri hızlandıracak olan yönetim, önümüzdeki günlerde somut adım atacak. Galatasaray’ın Falcao teklifi de büyük ölçüde hazır. 4 milyon Euro garanti ücreti gözden çıkartan Cim Bom, 33 yaşındaki oyuncuya 2+1 yıllık mukavele verecek. Ayrıca tecrübeli santrfora, yüksek bonuslar da önerilecek. Bu maddeler arasında şampiyonluk ve gol krallığının yanı sıra Devler Ligi’nde gruptan çıkılması yer alacak.

Transferde dev rakipler var

Takımı Monaco son anda Fransa’da kümede kalan Radamel Falcao, “Artık daha yüksek hedefler için oynamak istiyorum” açıklaması yaparken, net şekilde kulübünden ayrılma kararı verdi. Monaco ile özel anlaşması bulunan Falcao’nun bonservisini eline alabileceği öne sürülürken, Galatasaray’ın bu transferdeki en büyük rakipleri İspanyollar. El Mundo Deportivo Gazetesi, Sevilla ve Atletico Madrid’in de Falcao ile ilgilendiğini yazdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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