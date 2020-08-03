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Falcao'dan ayrılık açıklaması

Galatasaray'ın göndermek için her yolu denediği yıldız futbolcu Radamel Falcao son sözünü söyledi: "Türkiye'yi seviyorum. Burada mutluyum ve 2 yıl daha kalacağım."
Falcao'dan ayrılık açıklaması

Galatasaray yönetimi, satmak istediği Radamel Falcao'yu yeni sezon forma tanıtımında kullanmadı ancak İnter Miami dışında Kolombiyalı golcüyle ilgilenen kulüp olmadı. Yakın çevresine, "Türkiye'yi seviyorum. Burada çok mutluyum ve 2 yıl daha kalacağım" diyen Falcao ile ilgili şu gelişmeler yaşandı:

1-Takıma verilen iki haftalık izinde Türkiye'den ayrılmayan Falcao, ailesiyle birlikte Bodrum'a gitti. 4. çocuğuna hamile olan eşi Lorelei Taron, İstanbul'da doğum yapacak.

2-Falcao ve eşi İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu. Göktürk'te villada yaşayan Kolombiyalı çift, tatilde kendilerine taşınma aşamasında yardımcı olan mimarla buluştu ve evlerinde yapmak istedikleri değişiklikleri konuştu.

3-Sözleşmesinde 1.9 milyon Euro'yu bulan performans primine sahip Falcao, kalması halinde bonuslarından vazgeçmeye hazır.

4-Yönetimin 'indirim yap' talebine olumlu cevap veren Falcao, yeni sezonda Galatasaray formasıyla başarılı olacağına inanıyor.

YILLIK MALİYETİ 57.5 MİLYON TL

Galatasaray'a 3 sezon için imza atan 34 yaşındaki Radamel Falcao'nun maliyeti de bir hayli kabarık. 5 milyon Euro garanti ücreti olan Kolombiyalı yıldız, 1.9 milyon Euro'luk da bonuslara sahip. Sarı-kırmızılı yönetim ise yıllık 7 milyon Euro'yu bulan (57.5 milyon TL) maliyetinde oyuncudan indirim bekliyor. Falcao da bu konuya sıcak bakıyor.

4 SAKATLIK, KAÇAN 23 MAÇ

Galatasaray ile 22 maçta 1484 dakika sahada kalabilen Radamel Falcao 11 gol, 1 asist yaparken, sakatlıkları yüzünden 23 maç kaçırdı. Kolombiyalı, sarı-kırmızılı formayla 4 kez sakatlandı.

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