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Falcao'nun attığı bir golün bedeli dudak uçuklattı

Sakatlığından dolayı oynayamayan ve sadece 1 gol atabilen Falcao'ya şu ana kadar 2 milyon 600 bin euro (16 Milyon 506 bin TL) ödeme yapıldı.
Falcao'nun attığı bir golün bedeli dudak uçuklattı

Türkiye'de yılın transferi olan ve imzası dünya çapında ses getiren Radamel Falcao, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle 1 Ekim'deki PSG maçından beri takımdan ayrı kaldı. Kasım ayının başında tedavi için İspanya'ya giden Kolombiyalı golcü, Madrid'den 5 gün gecikmeli de olsa sonunda döndü. Ancak tecrübeli futbolcu yarına kadar İstanbul'da belirlenen programa uyup daha sonra tekrar İspanya'ya gidecek ve tedavisine 1 hafta daha burada devam edecek. 33 yaşındaki golcü oyuncunun Aralık ayında sahalara döneceği belirtiliyor.

ARKA ARKAYA ÖDEME

Falcao, G.Saray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kolombiyalı yıldıza 3 sezon boyunca 5 milyon euro net maaş ödenecek. 33 yaşındaki golcü oyuncu 5 milyon euronun 2 milyon eurosunu peşin olarak aldı. Kalan 3 milyon eurosunu ise 10 taksitle 300'er bin euro olarak alacak. Yönetim, şu ana kadar Falcao'ya 1 Ekim ve 31 Ekim'de 300'er bin euro ödedi. Yani yönetimin Kolombiyalı golcüye ödediği rakam 2 milyon 600 bin euroyu (16 milyon 506 bin TL) buldu. 30 Kasım'da da Falcao'ya 300 bin euroluk bir ödeme daha yapılacak. Kasım ayı sonunda yapılacak ödeme ile birlikte Kolombiyalı golcüye toplam 2 milyon 900 bin euro (18 milyon 411 bin TL) ödenmiş olacak.

DAKİKASI 45 BİN 849 TL

Kolombiyalı golcü 3 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere Sarı Kırmızılı formayı 5 maçta giydi. Falcao 5 maçta sadece 360 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki forvet takımına sadece 1 gol atarak katkı sağladı. Yani Falcao'nun bir golünün maliyeti G.Saray'a 2 milyon 600 bin euroyu (16 milyon 506 bin TL) buldu. 360 dakika sahada kalan Falcao'nun sahadaki her dakikası için 45 bin 849 TL ödeme yapılmış oldu

KAYNAK: AKŞAM

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