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Falezlerden düşen genç, 500 metre taşınarak kurtarıldı

ANTALYA'da, arkadaşıyla falezlerde oturan Abdülkadir Ö., dengesini kaybedince 20 metre aşağıdaki ağaçlık ve kayalık alana düştü.
Falezlerden düşen genç, 500 metre taşınarak kurtarıldı

Olay, saat 20.30 sıralarında Antalya'nın falezler kısmında yer alan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşıyla falezler üzerinde oturan Abdülkadir Ö., iddiaya göre dengesini kaybederek 20 metre aşağıdaki ağaçlık ve kayalık alana düştü. Abdülkadir Ö.’nün arkadaşı, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, ağaçlara çarparak 20 metre düşen Abdülkadir Ö.'ye müdahalede bulundu.

'500 METRE SEDYEYLE TAŞINDI'

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından Abdülkadir Ö., boyunluk takılarak sedyeye alındı. Gencin düştüğü alanın kayalık olması nedeniyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri Abdülkadir Ö.'yü yaklaşık 500 metre taşıyarak yukarıya çıkardı.

ÇEŞİTLİ KIRIKLAR VAR

Abdülkadir Ö., ambulansla Antalya Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdülkadir Ö.'nün vücudunda çeşitli kırıklar olduğu belirlendi.

'POLİSLERDEN SOSYAL MESAFE UYARISI'

Öte yandan Abdülkadir Ö.'nün kurtarılma çalışmalarını izlemek isteyenleri polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyardı.

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