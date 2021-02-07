  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
»

Falezlerden 'ölüme' olta

Antalya'da, 30 metre yüksekliğindeki falezlerin kıyısında olta ile balık avlayan amatör balıkçılar, tehlikeye davetiye çıkarıyor.
Falezlerden 'ölüme' olta

Doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla kenti ziyaret edenlere doyumsuz bir manzara sunan falezler, zaman zaman tehlikeli anlara da sahne oluyor.

Karaalioğlu Parkı'nda 3 Şubat'ta kayalıktan düşerek hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadının cesedinin bulunduğu alandan yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Konyaaltı varyantında tehlikeye aldırış etmeyen amatör balıkçılar, falezlerde 30 metre yüksekten oltalarını denize attı. Falezin uç kısmına ulaşmak için varyanttaki demir bariyeri aşarak, bir tarafı uçurum olan kayalık ve patikada ilerleyen amatör balıkçılar, canlarını hiçe sayarak balık avlamaya çalıştı.

‘HAYATI RİSKE ATMAYA DEĞMEZ’

Falezlerin ucunda oltalarını denize bırakarak, saatlerce bekleyen olta balıkçılarının zaman zaman bulundukları kayalıkta yer değiştirmesi korkuttu. Amatör balıkçıları, çevredekiler ise şaşkın bakışlarla takip etti. Balıkçıların bulunduğu kayalığa yakın bölgede denizi ve manzarayı izlemeye gelen Emir Şengül, falezlerin ucunda balık tutmaya çalışanları görünce çok şaşırdığını dile getirdi. Falezlerin çoğu yerinde tehlikeli olduğu için geçişlerin yasaklandığı bariyerlerin bulunduğu alanlardan hatırlatan Şengül, "Bariyerleri aşıp, kayalıkların ucuna gitmek çok tehlikeli. Falezlerde fotoğraf çekerken, balık tutarken düşen, ayağı kayıp ölen kişilerin haberini sık sık duyuyoruz. Böylesine risk varken falezlerde balık tutmaya çalışmak biraz korkutucu. Ben orada balık tutmaya çalışmazdım. Hayatı riske atmaya değmez. Bence düzenleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.

'TUTULAN BALIK CANDAN ÖNEMLİ DEĞİL'

Falezlerde bariyerlerin gerisindeki yürüyüş yolunda arkadaşlarıyla manzara fotoğrafı çeken Esra Çöl, "Kayalıklara çıkıp tutulan balık bence bir candan önemli değil. Sürekli buralarda balık tuttukları için orada avlanmaktan keyif alabilirler. Amatör birinin oraya çıkıp balık avlanmaya çalışacağını tahmin etmiyorum. Ben daha güvenli, tehlikesi bulunmayan yerde balık tutma keyfi yaşamayı tercih ederim. Falezlerde de önünde bariyer olan yerler var. Oralarda balık tutulabilir" dedi.

'TEHLİKEYİ GÖZE ALMAYA DEĞER'

Varyantın alt kısmındaki sahilde oltasıyla balık avlayan Orçun Topal da şunları söyledi:

"Kayalıkların altında daha güzel, büyük balık çıktığı için orada tutuyorlar. Orada balık tutmak tehlikeli. Büyük balık yakalamak için o tehlikeyi göze almaya değer. Ben ailemle geldiğim için sahili tercih ettim. Sahilde balık tutmak, kayalıklardan denize olta atmaktan daha güvenli."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Falezlerden 'ölüme' olta07 Şubat 2021 Pazar 10:05
  • Myanmar'da darbe karşıtı protestolar 2. gününde devam etti07 Şubat 2021 Pazar 09:40
  • 21 kişinin oyun oynadığı internet kafeye polis baskını: Kaçan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı07 Şubat 2021 Pazar 09:32
  • Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını07 Şubat 2021 Pazar 09:28
  • Karadeniz’de ‘ek tedbirlerle’ hamsi avı yeniden başladı07 Şubat 2021 Pazar 09:19
  • 8'inci kattan düşerek ölen Özgecan, Ankara'da toprağa verildi07 Şubat 2021 Pazar 09:18
  • Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem07 Şubat 2021 Pazar 09:13
  • Tunus'ta gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle yürüyüş düzenlendi07 Şubat 2021 Pazar 09:12
  • Türkiye ve dünya gündemi07 Şubat 2021 Pazar 09:11
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İstiyoruz ki ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim07 Şubat 2021 Pazar 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti