Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ve Geliştirme Enstitüsü tarafından Büyükşehir Belediye personeline yönelik, Türkiye’de ilk kez Başkent’te, ‘‘Yerel Yönetimlerde Asbest Farkındalık Eğitimi’’ düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitime; Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıllı, Asbest Söküm Uzmanları Dernek Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’nde iş sağlığı ve güvenliği biriminde görev yapan iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile ilçe belediyelerinde yıkım ve asbest işlerinde görev yapan personeller katıldı.

Türkiye’de ilk kez Başkent’te düzenlenen ve İSGÜM personeli tarafından verilen eğitimde, yerel yönetimlerin asbest ile ilgili görev ve sorumlulukları ile asbest atıklarının bertarafı konuları anlatıldı.

‘’ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN BU EĞİTİMİ DÜZENLİYORUZ’’

Pandemi nedeniyle ara verdikleri hizmet içi eğitimlere normalleşme süreci ile tekrar başladıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, eğitim ile ilgili şu bilgileri paylaştı:‘‘Pandemi dönemi nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara vermiştik ancak asbest son günlerin güncel konularından bir tanesi. Buna dikkat çekmek, halk sağlığını önemseyerek çalışanların iş sağlığı ile güvenliği açısından bu eğitimi düzenliyoruz. Bu eğitimlerle çalışanlarımızı bilgilendirip bilinçlendireceğiz. Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde bu eğitim çalışmasını sürdüreceğiz. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak hak sağlığını önceleyen ve personelimizi bilgilendiren çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’

OVACILLI: ‘‘TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ASBESTLE MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ’’

Toplum sağlığını korumak için asbestle mücadelenin önemine dikkat çeken İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıllı, şöyle konuştu:

‘‘Bizleri davet eden ve bizlere ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Asbestle mücadelede belediyelere ve yerel yönetimlere önemli roller düşüyor. Bu sistemde çok kritik rolleri var. İzin süreçlerinde kanserojen maddelerin yapı malzemelerinde bulunup bulunmadığının denetlenmesi, incelenmesi bununla ilgili tespit çalışmalarının sorgulanması gerekiyor. Bu konularda yapacağımız çalışmalarla beraber halkımız ve çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli ortamları temin edebileceğimize inanıyoruz.’’

UZUN YILLAR YAPILMAYAN EĞİTİME ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜ OLDU

“Yerel Yönetimlerde Asbest Farkındalık Eğitimi”nin Türkiye’de ilk kez Ankara’da düzenlendiğini vurgulayan Asbest Söküm Uzmanları Dernek Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, ‘‘Türkiye’de uzun yıllardır yapmayı planladığımız Asbest Farkındalık Eğitimi Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ankara’ya nasip oldu. Bu eğitimin Türkiye’ye örnek olmasını diliyor ve diğer illerin de böyle eğitimler düzenlemesini talep ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, Sayın Mansur Yavaş’a ve İş Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne düzenlemiş olduğu eğitim için teşekkür ediyoruz’’ dedi.