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Fas İsrail ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

Fas, özel sektörde çalışan Faslı ve İsrailli iş adamları arasında ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzalandığını duyurdu.
Fas İsrail ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

Fas haber ajansına göre, anlaşmaya imzaları interaktif toplantıya katılan Fas Müteahhitlik Genel Birliği Başkanı Şekip Lalec, İsrail Ticaret Odası Başkanı Uriel Lynn ve İsrail İşverenler ve Girişimciler Kurulu Başkanı Ron Tomer attı.

Haberde, iki ülke arasındaki söz konusu ortaklığın ana sektörlerdeki etkin iş toplulukları arasında bir çeşit uyum yaratmak için Fas ve İsrail arasındaki ilgili kurumlar arasında daimi açık bir diyaloğu hedeflediği kaydedildi.

Lalec, anlaşmanın güçlü, sürekli bir ortaklık yönünde, İsrail ve Fas şirketleri arasında dayanışmayı gerçekleştireceğini söyledi.

Tomer de 15 yıllık kesintiden sonra Fas ile İsrail arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti belirterek anlaşmayı önemli ve tarihi olarak niteledi.

İsrail ile normalleşme süreci
Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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