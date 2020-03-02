Fast foodlardan uzak durun!

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, son yıllarda artan bağırsak hastalığından korunma yolları konusunda “Fast food zincirini kırmamız gerekiyor. Sağlığımız için ev yemekleri en sağlıklısı” dedi.

TEHLİKE BÜYÜK

Prof. Cindoruk “Fast foodlarda aynı yağın sürekli kullanılması toksik maddeleri artırıyor. Fast food dediğimiz zinciri bir an önce kırmamız gerekiyor. Yoksa tehlike büyük! Cipslerden de uzak durmalıyız. Cips gibi tüketilebilecek bizim kendi el yapımı tarhanamız var. Bunlar cipslerden daha değerli; en azından yağı belli, sütü belli, içindeki katkı maddeleri belli” diye konuştu.

Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, Türkiye’de inflamatuvar bağırsak hastalıkları (bağırsak iltihabı) görülme sıklığının son yıllarda arttığını açıkladı.

BİLİNÇSİZ KULLANILAN TARIM İLACINA DİKKAT!

Hastalıkla ilgili gazetemize bilgi veren Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Cindoruk, yanlış beslenme, stres gibi pek çok çevresel ve genetik faktörün hastalığı tetiklediğini belirterek şunları söyledi: “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de inflamatuvar bağırsak hastalıklarında son yıllarda çok artış var. Bunun nedenleri genellikle çevresel faktörler. Zararlı gıdaları çok fazla alıyoruz. Özellikle tarım ilaçları son yıllarda denetimsiz kullanılıyor. Tarım ilaçlarının bilinçsiz bir şekilde yanlış ve fazla kullanılmasıyla yediğimiz gıdanın yapısı tamamen değişiyor ve bu gıdalar artık toksik (zehirli madde) hale geliyor.”

EV TİPİ GIDALARI TAVSİYE ETTİ

“Strese bağlı inflamatuvar bağırsak hastalıkları ve başka hastalıklar da çıkabiliyor. Çevresel faktörler içinde; sigara, alkol kullanma bunlar oranı daha da artırıyor. Antibiyotikler ve bazı ilaçlar da çevresel tetikleyici faktörler sayılabilir. Bu hastalığa karşı mümkünse ev tipi gıdalarla beslenmeli, hazır ve toksik etki oluşturacak yağlı gıdalardan uzak durmalıyız. Ev yemeği en iyisi.

Türkiye’de ekonomisi orta gelirde olan bir insanın evde aldığı gıda dünya standartlarını sağlamakta. Kullanılan su, her şeyi mevsiminde tüketmek de önemli. Örneğin kışın domates aramamalıyız. Bir de genetik faktörler var onu da göz ardı etmemek lazım.”

“FAST FOOD İLE CİPSLERDEN UZAK DURUN”

Özellikle gençler tarafından fazlaca tercih edilen fast foodların tehlikesine de dikkat çeken Cindoruk, “Fast foodlarda aynı yağın sürekli kullanılması toksik maddeleri artırıyor. Fast food dediğimiz zinciri bir an önce kırmamız gerekiyor. Yoksa tehlike büyük! Cipslerden de uzak durmalıyız. Cips gibi tüketilebilecek bizim kendi el yapımı tarhanamız var. Bunlar cipslerden daha değerli; en azından yağı belli, sütü belli, içindeki katkı maddeleri belli” diye konuştu.

“TEDAVİLER ARTTI ANCAK İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL”

Bağırsak hastalığının tedavisinde ve ilaç çeşitliliğinde büyük gelişmelerin olduğunu da belirten Cindoruk, “Son yıllarda çok çeşit ilaç çıktı. Bu ilaçlarla bağırsak hastalıklarında başarı oranımız çok arttı. Ama yine istenilen seviyeye gelinmedi. Bu ilaçlar, uzun süre kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlar. Asıl amacımız uzun süre ilaca bağımlı kalınmaması” ifadelerini kullandı.

GASTROENTEROLOJİ GÜNLERİ ETKİNLİĞİ YAPILDI

Cindoruk, Gazi Üniversitesi ve Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından geçtiğimiz hafta "Gastroenteroloji Günleri" adında bir etkinlik düzenlediklerinin bilgisini verdi. Cindoruk, yaklaşık 200 gastroenteroloji uzmanının katıldığı 2 günlük etkinlikte, pankreas ve bağırsak hastalıklarındaki tedavi modellerinin vaka örnekleriyle ilgili sunumlar yapıldığını kaydetti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-