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FAST sistemi nedir, nasıl kullanılır?

8 Ocak itibarıyla 7/24 para transferini sağlayan yeni ödeme yöntemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), ilk olarak 20 banka ile başladı. Peki, FAST sistemi nedir ve nasıl kullanılır?
FAST sistemi nedir, nasıl kullanılır?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi olarak isimlendirilen bu yeni uygulama ile vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği açıklamıştı. Peki, FAST sistemi nedir? FAST nasıl kullanılır? FAST kullanım limit ne kadar? FAST sisteminde işlemler ne kadar sürüyor? Gelin birlikte inceleyelim.

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FAST sistemi 18 Aralık'tan buyana bankalar çalışanları üzerinden test ediliyordu. Ve vatandaşların farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini 7/24 gerçekleştirmelerini sağlayacak olan yeni bir ödeme sistemi olan FAST'in (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) 8 Ocak itibarıyla kullanıma sunulduğu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı.

FAST kullanım limiti ne kadar?

Banka çalışanlarının verdiği ifadelere göre, FAST sistemi, 8 Ocak itibarıyla maksimum 50 TL limit ile başlayan sistemin, birkaç gün içinde 250 TL'ye, bir ay içinde de 1.000 TL'ye yükseltileceğini belirttiler.

FAST sisteminde işlemler ne kadar sürüyor?

FAST sisteminde işlemler 2 saniyede gerçekleşebiliyor, 20 saniyede işlem tamamlanmazsa ödeme iptal oluyor.

FAST, sadece bir para transferi aracı değil aynı zamanda yeni bir ödeme yöntemi. Yeni bir ödeme yöntemi derken, Market, pazar gibi günlük alışverişlerde de bu sitem ile ödeme yapılabilecek. Sistem sadece kişiden kişiye olanlarda değil, ticari ödemelerde de kullanılabilecek.

FAST nasıl kullanılır?

-FAST Sistemi ile birlikte, IBAN numarası olmadan, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak 7/24 ödeme yapılabilecek.

-Kolay Adresleme Sistemi ile banka müşterisi kişi ya da kurum cep telefonunu, TC kimlik numarasını, pasaport numarasını ya da e-mail bilgilerinden birini banka IBAN numarası ile bir defaya mahsus eşleştirecek. Para transferlerinde IBAN numarası yerine karşı tarafın telefon numarası, TC kimlik numarası, pasaport numarası ya da eposta adresini girerek para gönderebilecek.

-Bireyler ve kurumlar bir adreslemeyi tek bir hesap için yapabiliyor. Örneğin bir bankadaki hesabı için cep telefonu numarasını adresleyen birisi diğer bankadaki hesabı için de aynı cep numarasını kullanamıyor. O hesap için de e-posta adresi, TC kimlik ya da pasaport numaralarından birini kullanması gerekiyor.

-Söz konusu transfer işlemi banka ya da ödeme kuruluşlarının mobil ya da internet şubelerinden FAST bölümünden yapılacak.

-1.000 TL'nin üzerindeki para transferleri havale, EFT ile yapılmaya devam edecek.

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