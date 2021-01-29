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FAST Sisteminde işlem üst limiti 1000 TL’ye yükseltildi

Kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde işlem üst limiti 1.000 TL’ye yükseltildi.
FAST Sisteminde işlem üst limiti 1000 TL’ye yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 8 Ocak itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde işlem üst limiti 1.000 TL’ye yükseltildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, iç kaynaklarca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi FAST Sisteminin yoğun bir ilgi ile karşılandığı, kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısının 5,3 milyona ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir. Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."

FAST Sistemi, 8 Ocak'ta yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla 50 lira limitli olarak başlatılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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