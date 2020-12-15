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Fas’ta güvenlik güçleri 'İsrail ile normalleşme' karşıtı gösteriyi engelledi

Fas güvenlik güçleri, başkent Rabat'ta İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini protesto etmek isteyen sivil toplum kuruluşlarının eylemini engelledi.
Fas’ta güvenlik güçleri 'İsrail ile normalleşme' karşıtı gösteriyi engelledi

Bölgedeki kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, güvenlik güçleri, göstericileri engellemek için Rabat'ın merkezindeki 6'ncı Muhammed Caddesi'ne giriş çıkışları kapattı.

Gösterilere katılan avukat ve insan hakları aktivisti Abdurrahman Benamaru ile Siyonizm karşıtlığıyla tanınan Yahudi aktivist Sion Asaidon, güvenlik güçlerinden geri çekilmelerini talep etti.

Protestolara katılan sivil toplum kuruluşları, krallığın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini reddederek, yapılan siyasi hamleyi "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Yapılan ortak bildiride, "Fas, Arap ve Afrika rejimlerinin, uluslararası yaptırımların ve izolasyonun gerekli hale geldiği bir zamanda, Siyonist oluşuma ücretsiz hizmet sağladığı" ifade edildi.

Bildiride imzası bulunan sivil toplum kuruluşları arasında Halklarla Dayanışma için Fas Demokratik Ağı, Fas İnsan Hakları Komisyonları Koalisyonu, Fas Ulusal Amaçları Destekleme Derneği, İsrail'in Akademik ve Kültürel Boykotu Kampanyası Oluşumu ve el-Bayda'daki Filistin Halkıyla Dayanışma Komitesi de yer aldı.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, perşembe günü İsrail ile resmi ikili temasların ve diplomatik ilişkilerin "mümkün olan en kısa sürede" yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Fas Kralı, açıklamasında, bunun "Fas'ın Filistin davasını savunma konusundaki değişmez tavrını, Ortadoğu'da adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için yapıcı duruşunu hiçbir şekilde etkilemeyeceği" ifadelerine yer vermişti.

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

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