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Fas'ta seçim sisteminde değişiklik yapıldı

Kral 6. Muhammed başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunda seçim sistemine ilişkin düzenleme kararlaştırıldı.
Fas'ta seçim sisteminde değişiklik yapıldı

Fas'ta yıl içinde düzenlenmesi beklenen genel ve yerel seçimler öncesinde, seçim sistemine ilişkin 4 kanun değişikliği onaylandı.

Fas haber ajansı MAP'da yer alan açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunda seçim sistemine ilişkin düzenleme kararlaştırıldı.

Açıklamada, 4 kanunda yapılan değişiklikle "seçim sisteminin geliştirilmesinin, partilere yapılan mali yardımların düzenlenmesinin, seçimlerde güvenilirliğin ve seçim kampanyalarında mali açıdan şeffaflığının artırılmasının" hedeflendiği belirtildi.

Seçim sistemindeki düzenlemeyle birlikte, kadınların mecliste daha fazla yer almasının sağlanacağı ve bölgesel seçim sistemine geçileceği kaydedildi.

Genel ve yerel seçimlerin 2021 yılı içinde yapılması beklenen Fas'ta, kesin seçim tarihi ise henüz belirlenmedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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