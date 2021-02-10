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Fas'tan Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'ndaki değişikliğe onay

Fas Parlamentosu, Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşmasında yapılan değişikliği onayladı.
Fas'tan Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'ndaki değişikliğe onay

Fas Parlamentosu, Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşmasında yapılan değişikliği onayladı.

Parlamentodan yapılan açıklamada, aralarında Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşması üzerindeki değişiklik de olmak üzere bir dizi uluslararası anlaşmayı onayladığı belirtildi.

Açıklamada, değişikliğin Türkiye'den bazı sanayi ürünlerine 5 yıl süreyle gümrük vergisi uygulanma imkanı verdiği, 5 yılın bitimi öncesinde iki ülke ortak komisyonun bir araya gelerek durumu değerlendireceği aktarıldı.

Değişikliğin uygulamaya girmesi için resmi gazetede yayınlanmadan önce oylanmak üzere Parlamento'nun alt kanadı Danışma Meclisine sevk edilmesi gerekiyor.

İki ülke geçen 24 Ağustos'ta var olan anlaşma üzerinde değişiklik yapılması konusunda anlaşmıştı.

Fas'ın Türkiye'den ithalatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 2.3 milyar dolara ulaşmıştı. Buna karşılık aynı dönemde Fas'tan Türkiye'ye yapılan ihracat 700 bin dolara çıkmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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