Fatih Altaylı da ortak yayın için aday oldu

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın için Fatih Altaylı da aday oldu. Altaylı "Canlı yayın Didem'in hakkı ama taraflar anlaşırsa ben yaparım" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Altay'lı 'Şaşırdım mı acaba!' başlığıyla bugün yayımlanan yazısında Uğur Dündar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Binali Yıldırım'ın katılacağı canlı yayın moderatörlüğünden vazgeçmesini değerlendirdi. Altaylı "Ben bu işin moderatörlüğünü yapar mıyım? Taraflar anlaşırsa tabii ki yaparım" dedi.

Yayının zorluğuna dikkat çeken Altaylı, "Ne yaparsa yapsın kimseye yaranamaz. Ya tarafların taraftarlarından bir tarafı ama muhtemelen her iki taraf birden moderatöre yüklenecek, moderatör için ağza alınmadık galiz lafları söyleyecek, hakaret edecektir" dedi ve şöyle devam etti:

"Dündar'ın 50 yıllık kariyerini böylesine çetrefilli bir yayınla riske atmayacağını, kendine sövdürmeyeceğini tahmin ediyordum. Allah biliyor ya yanılmadım. Hem egosunu okşattı. Hem de hakaret işitmekten kurtuldu. Taktik diye ben buna derim."

Altaylı, 'Sen olsan yapar mıydın?' sorusuna ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı yayını örnek göstererek yanıt verdi: "Vallahi ben tahminen Cumhuriyet tarihinin en riskli yayınını yapmış adamım. Bana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılmış son doğru düzgün yayındır. İsteyen oturup bir daha izlesin. Ama o programdan sonra yediğim küfürler yedi sülaleme yetti. Hatta neredeyse mesleğime mal olacaktı."

Uğur Dündar'ın geri adım atmasından sonra Cüneyt Özdemir de canlı yayın için talip olmuştu.