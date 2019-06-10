  • BIST 93.278
  • Altın 247,385
  • Dolar 5,7950
  • Euro 6,5505
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Fatih Altaylı da ortak yayın için aday oldu

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın için Fatih Altaylı da aday oldu. Altaylı "Canlı yayın Didem'in hakkı ama taraflar anlaşırsa ben yaparım" dedi.
Fatih Altaylı da ortak yayın için aday oldu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Altay'lı 'Şaşırdım mı acaba!' başlığıyla bugün yayımlanan yazısında Uğur Dündar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Binali Yıldırım'ın katılacağı canlı yayın moderatörlüğünden vazgeçmesini değerlendirdi. Altaylı "Ben bu işin moderatörlüğünü yapar mıyım? Taraflar anlaşırsa tabii ki yaparım" dedi.

Yayının zorluğuna dikkat çeken Altaylı, "Ne yaparsa yapsın kimseye yaranamaz. Ya tarafların taraftarlarından bir tarafı ama muhtemelen her iki taraf birden moderatöre yüklenecek, moderatör için ağza alınmadık galiz lafları söyleyecek, hakaret edecektir" dedi ve şöyle devam etti: 

"Dündar'ın 50 yıllık kariyerini böylesine çetrefilli bir yayınla riske atmayacağını, kendine sövdürmeyeceğini tahmin ediyordum. Allah biliyor ya yanılmadım. Hem egosunu okşattı. Hem de hakaret işitmekten kurtuldu. Taktik diye ben buna derim."

Altaylı, 'Sen olsan yapar mıydın?' sorusuna ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı yayını örnek göstererek yanıt verdi:  "Vallahi ben tahminen Cumhuriyet tarihinin en riskli yayınını yapmış adamım. Bana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılmış son doğru düzgün yayındır. İsteyen oturup bir daha izlesin. Ama o programdan sonra yediğim küfürler yedi sülaleme yetti. Hatta neredeyse mesleğime mal olacaktı."

 

Uğur Dündar'ın geri adım atmasından sonra Cüneyt Özdemir de canlı yayın için talip olmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kasapoğlu milli takıma destek için İzlanda'ya gidecek10 Haziran 2019 Pazartesi 12:30
  • Rumlarda skandal karar: 25 kişi hakkında tutuklama emri...10 Haziran 2019 Pazartesi 12:05
  • Dev yolcu uçağı, Cuma günü Saros Körfezi'ne batırılacak10 Haziran 2019 Pazartesi 11:49
  • 'Tabiatın kalbi' Bolu'ya tatilci ilgisi10 Haziran 2019 Pazartesi 11:41
  • Altun'dan İzlanda'ya kınama10 Haziran 2019 Pazartesi 11:33
  • Türkiye'den İzlanda'ya 'Milli Takım' notası10 Haziran 2019 Pazartesi 11:28
  • Siirt fıstığı 'Fistalora' markasıyla dünyaya açılıyor10 Haziran 2019 Pazartesi 11:26
  • Bakan Soylu süre istedi: 50 bin kişi sınır dışı edilecek10 Haziran 2019 Pazartesi 10:09
  • Erbakan'dan sert tepki: Tek amaçları var10 Haziran 2019 Pazartesi 09:55
  • MSB'den pençe açıklaması: Hedefler vuruldu10 Haziran 2019 Pazartesi 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti