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Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi atlayış

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, önemli bir başarıya imza attı.
Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi atlayış

Milli sporcu, Çekya'da gerçekleştirilen ve 72 sporcunun katıldığı Continental Cup yarışmasında ilk gün müsabakalarında 27'nci, ikinci gün müsabakalarında ise 13'üncü sırada yer aldı. 

Frenstat Atlama Kuleleri'nde gerçekleşen müsabakada Fatih Arda İpçioğlu ülkemizin kayakla atlama Continental Cup müsabakaları tarihinde en iyi dereceyi elde etti. Pekin'de 2022'de yapılacak Kış Olimpiyat Oyunları için önemli adım niteliğinde puan kazanan milli sporcu, yabancı medya ve diğer ülkelerin sporcu ile antrenörleri tebrik etti. 

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Fatih Arda İpçioğlu'nu elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı kutluyorum. Milli takım antrenörlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu. 

Kayakla Atlama Milli Takımı, 21-22 Ağustos tarihlerinde Romanya'da organize edilecek Kayakla Atlama Continental Cup müsabakalarına katılacak.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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