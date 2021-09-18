Fatih Karagümrük 2-0 geriye düştüğü maçta 3 puanı aldı

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 5. haftasında, 2-0 geriye düştüğü maçta, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 4-3 yendi.

Süper Lig'in 5. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Maçın 10. dakikasında, Fatih Karagümrüklü Bertolacci ceza sahası içinde topla buluştu ancak kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

18. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hadadi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada ev sahibi ekip 2. golü buldu. Chouiar'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Mustafa Eskihellaç, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

30. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Efe Tatlı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci'nin şutunda, savunmadan da seken meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

40. dakika Yeni Malatyaspor, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Adem Büyük'ün pası sonrası sol çaprazda topla buluşan Chouiar, savunmaya rağmen ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

44. dakikada Fatih Karagümrük maçtaki 2. golünü buldu. Balkovec'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Pesic'in kafa vuruşunda, yerden de seken top Yeni Malatyaspor filelerine gitti: 3-2.

Müsabakanın ilk yarısı 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortaya Adem Büyük'ün kafa vuruşuyla top direğin yanından az farkla auta gitti.

76. dakikada Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Pesic ile golü buldu ve mücadeleye eşitlik geldi: 3-3.

83. dakikada Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile rakip kalede etkili oldu ancak Yeni Malatya'da kaleci Abdulsamed Damlu topu kontrol etti.

88. dakikada konuk ekip üstünlüğü sağladı. Bertolacci ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi: 3-4.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.