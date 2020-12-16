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Fatih Karagümrük Emre Çolak'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Çolak'ın resmi sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Süper Lig'de artık Karagümrük forması giyecek Emre Çolak'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Fatih Karagümrük Emre Çolak'ı transfer etti

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Emre Çolak'ın transferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın da yer aldığı törende Emre Çolak'ın resmi sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Süper Lig'de artık Karagümrük forması giyecek Emre Çolak'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyerine Galatasaray'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, son olarak İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Deportivo La Coruna'da forma giydi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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