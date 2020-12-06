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Fatih Karagümrük haftayı 3 puanla kapattı

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Fatih Karagümrük haftayı 3 puanla kapattı

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

15. dakikada Karagümrük öne geçti. Jimmy'nin soldan açtığı ortada topa arka direkte gelişine sert vuran Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

20. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Melnjak'ın soldan ortasında arka direkte Balkovec'in üzerinden kafa vuruşunu yapan Meriah, topu ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada Karagümrük tekrar öne geçti. Ndao, sağdan sürerek getirdiği topta Sobiech ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Önünde rakibi olmasına rağmen şutunu çeken Ndao, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-1

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı
90+1. dakikada Tunay'ın kullandığı serbest vuruşta Meriah'ın indirdiği topu Emir Dilaver ağlara gönderdi ancak hakem golü Meriah'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti. 

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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