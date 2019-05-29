  • BIST 87.074
  • Altın 249,559
  • Dolar 6,0395
  • Euro 6,7379
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 22 °C
»

Fatih Karagümrük, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi

TFF 2’nci Lig play-off final karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Sakaryaspor’u Selçuk Alibaz ve Ahmet Aras’ın golleriyle 2-0 yenerek Spor Toto 1’inci Lig’e yükseldi.
Fatih Karagümrük, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi

16’ncı dakikada Sakaryaspor gole yaklaştı. Ferit’in sağ kanattan arka direğe doğru gönderdiği orta sonrası topa iyi yükselen Oğuz kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

37’nci dakikada Erkan’ın attığı pasla savunma arkasına sarkan Mehmet Batdal kaleciyle karşı karşıya kalırken sağ çaprazdan vuruşu uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

45’inci dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Barış’ın arapasıyla birlikte topla buluşan Turgut Doğan Şahin kaleciyle karşı karşıya kalırken, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Oğuz’dan dönen topa Mehmet Batdal vuruşunu yaptı ancak son anda araya giren savunma müdahalesiyle topu kornere gönderdi.

69’uncu dakika Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza yayı çizgisinin hemen gerisinde topla buluşan Selçuk Alibaz, yerden yaptığı vuruşta kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu: 0-1.

76’ncı dakikada ceza sahasına girerken Erkan Zengin’in yaptığı sert vuruşta kaleci Oğuz topu güçlükle çelerken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

80’inci dakikada Sakaryaspor gole yaklaştı. Ceza sahasına doğru yapılan ortada Hacı Ömer’in kafa vuruşunda kaleci Tarık, soluna gelen topa son anda müdahale etti. Dönen top Sakaryasporlu oyuncu tarafından yeniden kaleye doğru gönderilirken, meşin yuvarlak kaleye paralel giderek direğe çarpıp uzaklaştı.

87’nci dakikada Fatih Karagümrük farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Erkan Zengin topla birlikte yan çizgiden kat ederek pasını içeriye aktardı. Kale ağzında hazır bekleyen Ahmet Aras ise yaptığı dokunuşla topu filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşma Fatih Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Erdinç Sezertam (xx), İsmail Şencan (xx)

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (x), Ferit Erişçi (x), Berkay Can Değirmencioğlu (x) (Dk. 84 Umut Sözen x), Ümit Yasin Arslan (xx), Canberk Ömer Özdemir (x), Serkan Odabaşıoğlu (x) (Dk. 72 Hacı Ömer Doğru x), Oğuz Kocabal (x), Dilaver Güçlü (xx), Ferhat Yazgan (x),  Zahit Fındık (xx), Berk İsmail Ünsal (x)

FATİH KARAGÜMRÜK: Tarık Çetin (xxx), Ramazan Civelek (xx), Fatih Kuruçuk (xx), Abdulhamit Yıldız (xx), Bilal Aziz Özer (xx), Çağrı Ortakaya (x) (Dk. 65 Selçuk Alibaz xxx), Barış Özbek (xxx), Erkan Zengin (xxx), Ufuk Akyol (xx), Turgut Doğan Şahin (xxx) (Dk. 90 Şenol Can x), Mehmet Batdal (x) (Dk. 78 Ahmet Aras xx)

SARI KARTLAR: Oğuz Kocabal (Sakaryaspor) - Erkan Zengin, Bilal Aziz Özer, Ahmet Aras (Fatih Karagümrük)

GOLLER: Dk. 69 Selçuk Alibaz, Dk. 87 Ahmet Aras (Fatih Karagümrük)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ozan Kabak'lı Stuttgart küme düştü28 Mayıs 2019 Salı 06:08
  • Kasımpaşa iyi başladı, kötü bitirdi27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:30
  • Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:14
  • Şenol Güneş Milli Takım'daki hedefini açıkladı27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:08
  • Göztepe son 5 haftada lige tutundu27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:00
  • Abdullah Avcı, Beşiktaş'a 3 yıllık imza atacak27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:18
  • Aziz Yıldırım'dan sitem: Orayı ben kurdum27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:03
  • Fenerbahçe yönetimi ve Aziz Yıldırım Silivri'de27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:54
  • Osman Özköylü: Osmanlıspor nefret edilen, dışlanan bir takım27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:00
  • Fenerbahçe sezonu 6. sırada bitirdi27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti