Fatih Karagümrük Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak.
Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.
Fatih Karagümrük, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlardan galibiyet alamadı.
Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı.
Dış sahada etkisini gösteremeyen Karagümrük, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilirken Gaziantep FK ile puanları paylaştı.
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